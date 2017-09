Voldsomt stormvejr rammer Sjælland: Her bliver det værst

Efteråret har for alvor lagt sig over landet, og i dag onsdag kommer et vaske ægte efterårs-stormvejr med vindstød af stormstyrke.

Et ret dybt lavtryk ligger onsdag morgen i den vestlige del af Nordsøen og bevæger sig i løbet af dagen mod nordøst ind over den nordvestlige del af Danmark, skrive DMI på deres hjemmeside.

Mange steder ventes hård vind til hård kuling omkring sydvest med vindstød op til stormstyrke, i de sydlige egne stedvis stormende kuling og vindstød af stærk-stormstyrke.

På Sjælland er det Kalundborg, Sydsjælland og Slagelse, hvor DMI varsler vindstød af stormstyrke. Her forventer DMI kuling på 14-23 m/s fra sydvest, med vindstød af stormstyrke på 25-30 m/s. Det forventes ar ramme her til eftermiddag mellem klokken 14.00 og 16.00.

Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.

Derfor vil det være en god idé at sikre sig, at havemøbler trampoliner og andet spændes godt fast eller sættes inden for.

I Frederikssund, Odsherred, Helsingør, Halsnæs og Gribskov vil der ifølge DMI være risiko for vindsted af stormstyrke, og det vil ramme i løbet af aften omkring klokken 18.00.

I nat aftager vinden langsomt, og torsdag morgen kan der endnu lokalt forekomme vindstød af stormstyrke i Sydsjælland, Lolland og Falster, oplyser DMI.

Du kan holde dig opdateret med de nyeste vejrprognoser på DMI.