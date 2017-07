Video: Spejderlejr giver nye venskaber

Med hænderne i et fast greb om det solide reb, hiver gruppen af unge spejdere det bedste, de har lært. Rebet er bundet fast til en trækonstruktion, som er bygget rundt om en gammel bil, og i et kort øjeblik lykkes det dem at løfte den et par centimeter over græsset. Bagefter overlader de torvet til den næste gruppe og fortsætter i retning mod en ny aktivitet.