Video: Hornblæser ærer de vilde dyr

- Hvert stykke vildt har sit eget signal. Efter en jagt spiller man signalerne for det vildt, der er blevet skudt. Det gør man for at ære dyrene og for at skabe en kultur omkring jagt. Og når man står i en skov, så lyder det fantastisk, siger Torben Clausen.