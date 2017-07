De ansatte på Holbæk Sygehus løber stærkt, så stærkt at det går ud over plejen, siger to ansatte og tillidsrepræsentant bakker op. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

»Vi har knap tid til at give patienterne mad. Der må ske noget nu«

Sjælland - 05. juli 2017 kl. 10:12 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har arbejdet på Holbæk Sygehus i 40 år, men jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Lena Bruhn Mollnitz er social- og sundhedsassistent på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, der modtager akutte patienter fra både Nordvestsjælland, Lejre, Roskilde og Sorø, og hendes stemme ryster i telefonen.

- Jeg er så ked af det. Det er dybt urimeligt både overfor patienter og personale. Offentligheden er nødt til at vide, hvad der foregår. Der må ske noget nu.

Hun fortæller om en hverdag, hvor de ansatte knap har tid til at give patienterne den fornødne mad og drikke, til at igangsætte lægeordinerede behandlinger eller skifte en fyldt ble. En oplevelse der deles af hendes kollega social- og sundhedsassistent Anne-Mette Andersen:

- Når jeg møder ind på aftenvagt, står der ofte medicin på patientens bord, som skulle være givet til middag, men ingen har haft tid, og patienten kan ikke selv. Jeg er mødt ind til patienter, der ligger i indtørret afføring og ubehandlede liggesår, hvor man bare sætter et plaster på, indtil nogen har tid.

De to ansatte fortæller også, at situationen tærer på kræfterne hos de ansatte, og at sygefraværet af samme grund er stigende.

Kritikken kommer i kølvandet på månedlang overbelægning på Holbæk Sygehus, som for nylig blev efterfulgt af en kraftig nedskæring på brugen af eksterne vikarer på grund af en presset økonomi samt en fyring af en oversygeplejerske, angiveligt fordi hun ikke ville overholde vikarbudgettet.

Både FOAs sektorformand for Social- og Sundhedssektoren Ann Søgaard samt Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant i Holbæk Annette Møller nikker genkendende til den virkelighed, de ansatte oplever.

- Jeg kan godt genkende de historier, der bliver givet udtryk for. Vi er væsentligt udfordrede, særligt på den medicinske afdeling, siger Annette Møller.

Hun og de øvrige fællestillidsfolk for sygeplejerskerne advarede for nogle uger siden i et åbent brev om, at regionens sygehuse og psykiatri er hårdt pressede.

Hos Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland mener formand Helle Dirksen, at den situation de ansatte på Holbæk Sygehus beskriver er så kritisk, at den kalder på øjeblikkelig handling:

- Det er gruopvækkende og helt forfærdeligt og en uholdbar og helt urimelig situation for både patienter, pårørende og medarbejdere. Det bør kalde på øjeblikkelig handling fra ledelsen.

Ledelsen anerkender, at der er travlhed på afdelingen, men kan ikke genkende det billede, de ansatte tegner:

- Jeg ved, de er meget pressede og føler sig udfordrede, men jeg har ikke hørt den her fortælling før, siger vicedirektør og sygeplejefaglig chef på Holbæk Sygehus Aase Bjerring.

