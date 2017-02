Sct. Joseph Skole i Ringsted var med til at samle penge ind til Unicef i 2016 og dermed sikre det næstbedste årsresultat nogensinde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Vi gav 696.780 kr. til Syrien sidste år

17. februar 2017

I Holbæk, Roskilde, Slagelse og resten af Region Sjælland har borgerne været gavmilde i 2016. Donationerne til Unicefs indsats i Syrien var markant højere sidste år end de foregående år tilsammen. Det viser Unicef Danmarks årsregnskab. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Sidste år blev der doneret 696.780 kroner fra borgerne i Region Sjælland til indsatsen i Syrien. I årene fra 2011 til 2015 blev der tilsammen doneret 354.317 kroner. Det er en stigning på 97 procent, hvis man sammenligner sidste års beløb med det samlede beløb fra årene før.

På landsplan er stigningen oppe på 122 procent, nemlig fra 4,5 millioner kroner i de første år til 10 millioner kroner til Syrien-indsatsen i 2016. Især hovedstadsområdet trækker lands-tallet op. Pengene er blandt andet gået til psykosocial hjælp, undervisning og livreddende vaccinationer.

Ifølge Unicefs generalsekretær Steen M. Andersen er årsagen til den store stigning, at der for alvor er sat ansigt på konflikten, og at vi er blevet mere bevidste om omfanget.

- Der var den frygtelige situation i Aleppo omkring jul, som i den grad berørte os allesammen. Og nu har Syrien-konflikten varet så længe, at det er gået op for os, hvor alvorlig situationen er. Det kneb det lidt med i begyndelsen, og det er helt naturligt, for i en krig er det svært at finde ud af, hvem der er good guys, og hvem der er bad guys, siger han.

Unicef Danmarks årsregnskab viser et overskud i 2016 på over 210 millioner kroner. Det er det næstbedste resultat nogensinde for hjælpeorganisationen.