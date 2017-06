Arkivbillede Storebæltbroen Foto: Peter Andersen

Verdens største atomubåd på vej mod Storebælt

Sjælland - 07. juni 2017 kl. 10:07

TK-208 er navnet på verdens største atomubåd, der i øjeblikket har kurs mod Østersøen.

Ubåden, der også bærer navnet »Dmitry Donskoy og måler 172 meter i længden, kommer til at sejle under Storebælt og videre østpå gennem dansk farvand i den nærmeste fremtid. Det skriver svenske Aftonbladet.

Målet med rejsen, der blandt andet går langs den norske kyst, ind i Skagerak, under storebæltsbroen og gennem dansk farvand, er, at ubåden skal deltage i et russisk militærarrangement kaldet »flådens dag«, der foregår i Kronstadt uden for St. Petersborg.

På nuværende tidspunkt bliver ubåden overvåget af det norske forsvar. Det fortæller talsmand for den norske Forsvarskommando, Ivar Moen, til Aftonbladet.

- Vi skal sikre at denne flåde sejler sikkert ned langs den norske kyst. Det er Forsvarets hovedopgave. Vi skal have kontrol over den militæraktivitet, der finder sted ud for vores kyster. Desuden er der et sikkerhedsaspekt i det, siger Ivar Moen til Aftonbladet.

Han ville ikke uddybe, hvor TK-208 befinder sig på nuværende tidspunkt, men understreger at der bliver holdt øje med den russiske flådeaktivitet. TK-208 er udstyret med to atomreaktorer, der driver kæmpeubåden, og den er i stand til at gennembryde indlandsisen for at affyre sin dødelige last, der består af op 20 misiler og 200 atomsprænghoveder.

Hos det danske forsvar følger man også ubåden tæt. Det fortalte orlogskaptajn Frank Jensen fra operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando til Ekstra Bladet i april.

- Så længe u-båden overholder reglerne, vil forsvaret ikke gøre indvendinger mod sejladsen. Vi vil selvfølgelig monitere sejladsen tæt, lige som vi gør med alle udenlandske orlogsskibe, der gennemsejler og befinder sig i danske farvande, lød det fra orlogskaptajnen.