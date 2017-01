Venstre kårer regions-spids

- Vi har et mål; at levere den bedste sundhed for borgerne til den bedste pris, sagde Jacob Jensen, der er født i Tølløse ved Holbæk, hvor han også bor i dag. Jacob Jensen er valgt til Folketinget i Kalundborgkredsen, der dækker Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Venstre har tidligere talt for at nedlægge regionerne, men situationen har ændret sig.

- Regionerne har den bedste fremgang og effektivitet, og så længe regionerne leverer, så det er svært at argumentere for. Men man kommer aldrig til at høre mig tale for at bevare en bestemt organisation, det skal altid være patienten, mennesket, det handler om, ikke strukturen. Og regionerne skal kunne tåle en fordomsfri debat, sagde Jacob Jensen.