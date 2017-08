Send til din ven. X Artiklen: Vandværker: Forbyd sprøjtegifte ved drikkevandsboringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandværker: Forbyd sprøjtegifte ved drikkevandsboringer

Sjælland - 25. august 2017 kl. 11:31 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fund af »gamle« pesticider i drikkevandsboringer rundt om i landet bør føre til et generelt sprøjteforbud omkring landets boringer.

Sådan lyder det fra vandselskabernes brancheforening, DanVa, skriver Nordvestnyt.

Ifølge DanVas direktør, Carl-Emil Larsen, har man tidligere fundet Chloridazon i cirka 80 procent af boringerne i Tyskland. Og han frygter, at omfanget er lige så stort herhjemme.

- I dag er det sådan, at landmændene må sprøjte med nogle ting i de beskyttelseszoner, der er rundt om drikkevandsboringerne, mens de ikke må sprøjte med andre. Når vi så finder det her stof, der blev forbudt for tyve år siden, og samtidig begynder at finde stoffer, man gerne må sprøjtes med i dag,mener vi det er tid til at indføre et komplet sprøjteforbud i de her zoner, siger han til avisen.

Carl-Emil Larsen fastslår ligesom flere eksperter, at selv om mængderne af Chloridazon er over de tilladte grænseværdier, er det ikke farligt at drikke vandet.

- Men vi ved stadig ikke nok om er langtidseffekterne og »cocktail-effekterne«, hvis det her stof bliver blandet sammen med andre giftrester. Samtidig har vi normalt også så rent drikkevand, at vi ikke behøver at rense det, inden vi drikker det, siger han.

Miljø-ordfører for Liberal Alliance, Villum Christensen, der også er byrådspolitiker i Slagelse Kommune, mener, at fundet af sprøjtegifte i blandt andet Skælskør skal tages alvorligt. Men han vil ikke være med til at indføre generelle sprøjte-forbud i beskyttelseszonerne omkring landets drikkevandsboringer.

- Det vil være absurd. Der er så forskellige forhold omkring hver enkelt boring, at det vil være at skyde gråspurve med kanoner, siger han.

Miljø-ordføreren understreger dog, at han forventer, at man nu konsekvent vil holde øje med Chloridazon i vandboringerne. To boringer i Odense er blevet lukket og siden har man i Esbjerg og Skælskør fundet mængder over grænseværdierne af midlet, der frem til 1996 blev brugt mod ukrudt i marker med roer, rødbeder og løg.