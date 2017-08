Jacob Jensen er efter 12 år i Folketinget varm på at blive formand for Region Sjælland. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

V-spids leder efter kur for sygefravær

Sjælland - 05. august 2017 kl. 07:24 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Venstre, bliver det 43-årige Jacob Jensen, der skal være ny regionsrådsformand i Region Sjælland efter nytår.

De seneste tolv år har han haft plads i Folketinget valgt i Kalundborgkredsen. Han er ivrig efter at få mulighed for at sætte sit præg på regionen.

- Det skal ikke være afgørende, om man kommer fra Lolland eller Holbæk. Jeg skal være regionsrådsformand for alle 17 kommuner, siger Jacob Jensen, der selv har levet hele livet - på nær nogle år i London - i nærheden af Tølløse.

Hustruen Marie Louise Jensen kan nok give det kommende regionsrådsmedlem - og mulige formand - nogle råd med på vejen. Hun er sygeplejerske på Sjællands Universitetshospital Roskilde, og Jacob Jensen ser det som en fordel, at hun kan levere en 'statusrapport' direkte fra hverdagen i sundhedsvæsenet.

Mere arbejdsglæde for alle faggrupper i sundhedsvæsenet står højt på hans dosmerseddel over opgaver efter valget.

- Sygefraværet er markant højere i Region Sjælland, og det må vi gøre noget ved. Når vi samtidig har rekrutteringsproblemer med at få især læger, men også sygeplejersker ansat, er det vigtigt at sætte ind for at få nedbragt sygdom og stress, og det gælder for alle ansatte - lige fra rengøring, portører til sygeplejersker og så videre. Det vil også være til gavn for patienterne, siger Jacob Jensen.

