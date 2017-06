Foto: Thomas Sten Pedersen

Unges druk er forældres ansvar

Sjælland - 14. juni 2017 kl. 10:54 Af Signe Aarestrup

Snart udklækkes dette års studenter, og det betyder traditionen tro lastbilkørsel, adskillige studenterfester og spandevis af alkohol. Et flertal mener imidlertid, at det er på tide, at alkoholkulturen blandt de unge ændres. Det viser en ny meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for organisationen Blå Kors Danmark.

- De unge drikker mindre, end de gjorde for år tilbage, men der er stadig ganske mange unge, der drikker for meget, siger generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre.

Danske unge drikker stadig mere end deres jævnaldrende andre steder i Europa. Samtidig er Danmark ifølge en ny undersøgelse fra verdenssundhedsorganisationen WHO et af de lande, hvor det er nemmest at få fat i alkohol.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet ikke drikker alkohol, mens unge mellem 16 og 18 år tilrådes at drikke mindst muligt og under fem genstande ved samme lejlighed.

Ifølge meningsmålingen ligger det primære ansvar for at ændre de unges alkoholvaner hos forældrene. Det mener 69 procent, mens kun 13 procent er af den holdning, at ansvaret ligger hos de unge.

