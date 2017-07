Undgå ubudne gæster i ferien

Sidste år blev mange sjællandske hjem ramt af indbrud, skriver GF Forsikring i en pressemeddelelse.

Det er især i sommermånederne, der er høj risiko for indbrud, da mange er bortrejste.

Men man kan relativt nemt selv gøre en indsats for at nedbringe risikoen for indbrud, påpeger GF Forsikring.

Det bedste råd er at tale med sin nabo. En ferieramt villavej hvor husene nærmest skilter med, at ejerne er bortrejst, er et rent slaraffenland for indbrudstyve, forklarer forretningsfører fra GF Vestsjælland, Charlotte Wiik.

Derfor er det en god ide, at få naboen til at holde øje med huset. Aftal med naboen, at hun slår græsplænen, smider affald i skraldeposen, tømmer postkassen og parkerer sin bil i indkørslen, så det ser ud som om, at der er nogen hjemme, siger hun.