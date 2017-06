Undgå monsterbøder på kør selv-ferien

Her skal du passe på:

- I Tyskland gælder andre regler for sammenfletning på motorvej end i Danmark.

- Bliver man involveret i et trafikuheld med en fart over de anbefalede 130 km/t, så er man juridisk forpligtet til at bevise, at den forhøjede hastighed ikke har været medvirkende årsag til uheldet.

- Skal man til en tysk storby, bør man få et tysk miljømærke. Bøden for ikke at køre med et påkrævet miljømærke er 80 euro.

- Italien er der også ZTL-zoner, der skal begrænser trafikken i større byer. Overskridelse af de italienske ZTL-zoner honoreres med en bøde på 65 euro.

- Går turen til Frankrig, bør man være opmærksom på de nye Crit’Air-zoner, der indtil videre findes i fem byer, bl.a. Paris og Lyon. Mærkerne skal købes på de franske trafikmyndigheders egen hjemmeside og kan hverken købes herhjemme eller i Frankrig. Bestillingstiden er op til 30 dage.