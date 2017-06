Undgå bøder på bilferien: Husk miljømærker til bilen

Bilen er pakket, alt er husket, børnene er spændt fast og kursen er sat mod det sydlige Europa.

Men inden du drager afsted på bilferie, er det vigtigt at have styr på de miljømærker, som det er påkrævet, at bilen har.

I Tyskland, Belgien, Italien og nu senest Frankrig, er der nemlig midlertidige og permanente miljøzoner i en lang række byer, hvor man skal have et klistermærke i bilens forrude, inden man får lov til at køre ind i byen.

Så hvis man har tanker om en dejlig bilferie i det sydlige Europa her til sommer, er det en god idé at få styr på mærkerne med det samme.

- Har man ikke nået at få de rigtige miljømærker, kan det koste en bøde, ligesom man kan blive nægtet adgang i den pågældende by, man vil ind i. Derfor bør man meget hurtigt få bestilt mærkerne, da der kan være ventetid på helt op til 30 dage, hvis man skal til eksempelvis Frankrig, siger Dennis Lange, jurist i FDM.

Han forklarer, at Frankrig fra i år indfører midlertidige og permanente miljøzoner, i samme stil som man kender det fra Tyskland, Italien og Belgien.

- Går turen til Frankrig er det meget vigtigt at huske, at miljømærkater til de franske byer kun sælges via en særlig fransk hjemmeside og ikke kan købes andre steder eller i selve Frankrig, siger Dennis Lange.