Udsigt til prisfald på korn midt i høst

Sjælland - 16. august 2017 kl. 10:58 Af Else Damsgaard

Høsten på Sjælland er halvt i hus efter en sen start, men internationale forhold er med til at presse kornprisen ned.

- Vi modtog 49.700 ton korn i går i vores område. Det bliver formentlig den dag i år, hvor vi får mest ind på én dag, for høstdagene bliver kortere nu. Duggen falder tidligere om aftenen, og om morgenen er den længere om at slippe, siger Knud Rasmussen, detaildirektør i DLG Øst.

Sammenlignet med sidste år er det ikke en rekord-dag, men det hænger sammen med, at rekorderne typisk kommer, hvor det er en tidlig høst med lange høstdage. Og det våde sommervejr har ikke just banet vej for tidlig høst denne gang.

- Vores høstbarometer viste til morgen, at vi har modtaget 48 procent af den afgrødemængde, vi forventer at modtage i høst i år, så inden dagen er gået, er vi halvvejs. Landmændene kommer formentlig ikke ud at høste i dag, men så får de til gengæld kørt noget korn afsted, som de ikke nåede i går, siger Knud Rasmussen, hvis område favner Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Udbytterne svinger noget i år, men lægger ikke op til rekorder. Heller ikke prismæssigt.

- Det, der trykker prisen lige nu, er, at russerne de seneste uger har hævet deres forventninger til høsten, og samtidig er dollarkursen lav, så vi har set et prisfald. Om prisen retter sig, vil vi formentlig se inden for de næste uger, siger DLG-direktøren.