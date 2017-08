Vestmotorvejen er et af de steder, hvor mange billister kører for stærkt på strækninger med vejarbejde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Trafikpsykolog: Bilister overvurderer egne evner

Sjælland - 03. august 2017 kl. 10:45 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver trykket ekstra meget på speederen på de danske motorveje i ferietiden. På Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen ved Slagelse er flere tusinde billister inden for den seneste uge blevet taget i at køre for stærkt på strækninger med vejarbejde.

Men hvorfor er der egentlig så mange, som ikke formår at holde farten nede? En af årsagerne skal ifølge trafikpsykolog og seniorforsker ved DTU Management Engineering Sonja Haustein findes i, at en del billister har en forfejlet opfattelse af, hvor meget kontrol de har på kørebanen:

- Man overvurderer sine egne færdigheder. Man synes, man har styr på det, men glemmer, at der er faktorer, man ikke selv kan styre i trafikken.

Hos Rådet for Sikker Trafik mener dokumentationschef Jesper Sølund ligeledes, at mange ikke er bevidste om, hvor farligt det er at køre for stærkt ved vejarbejder:

- En af forklaringerne er, at folk ikke er klar over, hvor stor risikoen er. De sætter farten lidt ned, men ikke ned til det, man skal, siger han.

En amerikansk undersøgelse viser, at der er næsten dobbelt så stor risiko for trafikulykker på strækninger med vejarbejde. Og det er som oftest bilisterne selv, det går ud over. Imidlertid er det en udbredt misforståelse, at det kun er vejarbejderne, der skal tages hensyn til, vurderer Jesper Sølund.

