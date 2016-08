Næstved er en af de kommuner, som får lov af Social- og Indenrigsministeriet til at optage flere lån. Foto: Arne Jacobsen

Trængte kommuner får en håndsrækning

01. september 2016 Af Tine Fasmer

Statens årlige »fattighjælp« til særligt vanskeligt stillede kommuner er netop blevet fordelt.

Det luner i det kommende års kommunale budgetter i Odsherred, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund i Region Sjælland.

I det gamle Frederiksborg Amt kan Fredensborg og Helsingør glæde sig over en håndsrækning fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Desuden modtager 23 andre danske kommuner penge fra samme pulje,

Odsherred får 11 millioner kroner i støtte, Vordingborg får otte millioner kroner, mens de to kommuner på Lolland og Falster får helholdsvis 39 og 18 millioner kroner. I det nordsjællandske lander der 6,1 millioner kroner hos Fredensborg, og der kommer ekstra fem millioner kroner til Helsingør.

Den særlige pulje til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet sikrer blandt andre Høje Taastrup 10 millioner kroner, Ishøj 23 millioner kroner, Helsingør får yderligere fem millioner kroner, Frederikssund står til at modtage 12 millioner kroner, og Halsnæs får 23 millioner kroner.

I år har Social- og Indenrigsministeriet fordelt i alt 455 millioner kroner til 39 kommuner.

Det er sammenlignet med de to foregående år væsentligt færre penge og færre kommuner, som får glæde af dem. Sidste år var det samlede beløb 855 millioner kroner til 74 kommuner, mens der i 2014 blev fordelt 852 millioner kroner i særtilskud til 56 kommuner.

Lov til at låne

En række kommuner får lov til at låne til at styrke likviditeten - altså låne for at få mere i kassen - effektivisere, og/eller investere i anlægsprojekter. Det gælder blandt andre Holbæk, der må låne i alt 56,7 millioner kroner, Kalundborg må låne tre millioner kroner. Sorø må låne 21,8 millioner kroner, Slagelse må låne 11,5 millioner kroner, Lejre må låne 2 millioner kroner, Næstved må låne 29 millioner kroner, Vordingborg må låne 47,6 millioner kroner og Greve må låne 17 millioner kroner.

For Høje Taastrup har ministeriet nikket ja til lån for i alt 17,5 millioner kroner. Fredensborg må låne 28 millioner kroner til at styrke likviditeten. Hillerød må låne tre millioner kroner og Frederikssund må låne 10,8 millioner kroner.

Der er i alt 57 kommuner på landsplan, som har fået lov til at låne. De 32 må låne for at få mere likviditet, 13 har fået lov til at låne til anlægsarbejder, og 46 kommuner har fået lovning på at låne til at sætte gang i effektiviseringer.