Totempo-retssag om bedrageri har skiftet fokus

Sjælland - 31. januar 2017 kl. 10:37 Af Martin Pedersen

Anklagerne om million-stort bedrageri mod tre personer fra den tidligere ledelse i konkursramte Totempo er i øjeblikket skubbet lidt til side.

Inden anklageren og de tre forsvarere kan komme videre med selve sagen, skal retten nemlig tage stilling til en revisionsrapport fra konsulentfirmaet Deloitte. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Rapporten er en del af den efterforskning, der førte til anklageskriftet mod de tre personer, og den er også et centralt element i retssagen.

Men de tre forsvarere påstår, at Deloitte var inhabile, da de lavede revisionsrapporten for Midt- og Vestsjællands Politi. Derfor kan rapporten slet ikke bruges i retslokalet og bør udgå af sagen, mener forsvarerne. Inden parterne overhovedet kan begynde at snakke om, hvad der står i rapporten, skal der tages stilling til den påstand.

Mandag vidnede en statsautoriseret revisor fra Deloitte i sagen, der foregår i retten i Roskilde. Han var med til at lave revisionsrapporten om Totempos økonomi.

Anklager Maria Jepsen spurgte revisoren om deres fremgangsmåde og de interne forhold i Deloitte. På den måde ville hun bevise, at Deloitte stadig er uvildig, selvom de i 2008 hjalp Totempo med at trimme virksomheden og gøre den klar til et salg. Det er netop baggrunden for forsvarernes påstand om inhabilitet.

- Der er en afdeling, der primært arbejder med køb og salg af virksomheder. Jeg sidder i en anden afdeling, hvor vi laver traditionelt revisor-arbejde. Der er en adskillelse mellem den afdeling og os. Vores papirer arkiveres elektronisk, og jeg har ikke adgang til materialet i den anden afdeling. Vores jurist-afdeling lavede en gennemgang af personer og virksomheder inden revisionsrapporten for at se, om nogen af os revisorer havde været involveret i virksomheden tidligere, forklarede vidnet i retslokalet.

Forsvarerne Sysette Vinding Kruse, Jacob Kiil og Henrik Stagetorn havde dog en række emails og interessante oplysninger i baghånden. De påstod blandt andet, at Deloitte også har lavet andet revisor-arbejde for Totempo, at en af de tiltalte og en Deloitte-partner har været på rejse til Athen sammen, og at Totempo-konkursboet stadig skylder 540.000 kroner til Deloitte.

De tre personer fra Totempo-ledelsen er samlet set tiltalt for bedrageri for ikke under 291 millioner kroner, som der står i anklageskriftet. De nægter sig skyldige. De er tiltalt for at have brugt de samme maler- og tørre-kabiner flere gange i en leasing-karrusel, og det er ulovligt. Ifølge anklageren har virksomheden omkring 300 gange lavet leasing-aftaler om kabiner, men i virkeligheden eksisterede der kun cirka 100 kabiner. Specialanklager Maria Jepsen går efter ubetingede fængselsstraffe til de tiltalte.

Om det bliver med eller uden Deloitte-rapporten i hånden, står klart i næste uge, hvor retten kommer med sin kendelse om rapporten. Der falder formentlig dom i retssagen til maj.