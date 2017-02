Totempo-advokat: - Jeg kan kun være tilfreds

En central revisionsrapport må nu udgå af Totempo-retssagen om muligt bedrageri. Foto: Hans Jørgen Johansen

Sjælland - 08. februar 2017

Et centralt element i Totempo-retssagen, en revisionsrapport fra Deloitte om de økonomiske forhold i Totempo, må udgå af sagen. Det har retten i Roskilde afgjort. Ifølge retten var Deloitte nemlig inhabil, da de lavede rapporten for Midt- og Vestsjællands Politi som en del af deres efterforskning.

Situationen er opstået, fordi sagens tre forsvarere rejste tvivl om Deloitte-rapportens habilitet. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Og derfor er der da også tilfredshed at spore hos Sysette Vinding Kruse, der er en af forsvarerne i retssagen.

- Jeg kan kun synes, at det er meget tilfredsstillende, vi har fået medhold. Men den er ikke endelig, for den kan kæres af anklagemyndigheden, siger forsvarsadvokaten.

Specialanklager Maria Jepsen vil overveje, hvad der nu skal ske.

- Kendelsen gik os imod, og når vi har begrundelsen, må vi gennemgå den og derudfra se, hvordan vi skal forholde os til den fremover i sagen. Det er svært at vide, hvad det kommer til at betyde for sagen, når vi ikke har begrundelsen endnu, siger Maria Jepsen.

Hun kan endnu ikke sige, om hun mener, at der er grundlag for at kære rettens afgørelse.

Totempo var en vejhjælps-koncern, der gik konkurs i 2009. Tre personer fra ledelsen er samlet set tiltalt for bedrageri for ikke under 291 millioner kroner. De nægter sig skyldige.

Der falder formentlig dom i sagen til maj.