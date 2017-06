Der er penge at spare for staten ved at effektivisere togdriften. Men midlerne er blandt andet at skære ned på antallet af tog Midlerne er blandt andet at skære ned på de tog, hvor der er færrest passagerer. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Mik

Tog-udbud vil give færre tog og dyrere billetter

Sjælland - 23. juni 2017

Færre tog uden for myldretiden, og dyrere billetpriser i myldretiden.

Det er nogle af konsekvenserne for pendlere og togpassagerer, hvis togdriften på de sjællandske regionalstrækninger og s-togsdriften kommer i udbud. Det viser den rapport, som McKinsey & Company og Struensee & Co har lavet for Transportministeriet, og som danner grundlag for regeringens og transportminister Ole Birk Olesens (LA) ønske om at udbyde dele af jernbanedriften.

»En ændring i trafikomfanget som følge af øgede kommercielle frihedsgrader ... inkluderer muligheden for at reducere trafikken i perioder med lav efterspørgsel«, skriver konsulentbureauet i rapporten. Det gælder dog ikke kun udbud af togdriften. Det samme vil også ske, hvis staten lader DSB fortsætte med at køre tog - bare på kommercielle vilkår.

Det fremgår ikke hvor meget mindre tog, der bliver, hvis DSB kører på markedsvilkår. Men trafikken vil blive beskåret 5-10 procent og passagerene skal skifte tog flere gange, hvis de sjællandske regionaltog bliver sendt i udbud, viser rapporten.

I begge tilfælde lægges der op til, at billetpriserne stiger i myldretiden og falder markant uden for myldretiden.

Både S og DF har er villige til at se på muligheden for udbud. Men begge partier understreger, at udbuddet ikke må betyde forringet service for togpassagerne og togpendlerne.