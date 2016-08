To mænd idømmes otte års fængsel for organiseret hashsmugling i en ankesag i Østre Landsret. I byretten fik de syv års fængsel, men den dom blev altså skærpet i landsretten, der lagde vægt på, at den organiserede kriminalitet var foregået flere gang over en lang periode. Arkivfoto.

To mænd får hårdere straf i ankesag om hashsmugling

To mænd fik syv års fængsel i Retten i Roskilde for smugling. De valgte at anke sagen. Tirsdag får de otte år.

Det er en del af Østre Landsrets begrundelse for, at to mænd tirsdag får en forhøjet dom i en ankesag om hashsmugling.

I september sidste år blev de kendt skyldige i at have smuglet hash og fik en dom på syv års fængsel i Retten i Roskilde.

De valgte at anke sagen til landsretten, men tirsdag gik det langt fra som ønsket, oplyser forsvarsadvokat Mette Grith Stag, der repræsenterer Søren Ingerslev Hviid-Andersen.

- Retten lagde vægt på, at der var tale om flere forhold af organiseret hashsmugling, og at forholdene blev begået over en længere periode. For min klient lagde de også vægt på, at han tidligere er straffet for lignende kriminalitet, siger hun.

Forsvarsadvokaten havde imidlertid selv håbet på frifindelse af de to mænd.

- Jeg havde forventet, at min klient ville blive frifundet. Efter min opfattelse var der ikke beviser til at dømme ham. Så er det jo noget af en spand kold vand at få i hovedet, når han får et år ekstra, siger hun.

Men her stopper sagen ikke for Berit Ernst, der repræsenterer 34-årige Isak Morten Jiman. Hun overvejer, om sagen skal prøves for Højesteret.

- Vi overvejer, hvorvidt der er anledning til, at vi kan søge prøveinstans i denne sag. Det har været en speciel sag, og der har været nogle juridiske problemstillinger, som vi mener, det kunne være interessant at se Højesteret tage stilling til, siger hun.

I samme sag blev 39-årige Anders Pedersen idømt ti års fængsel i byretten for at smugle cirka tre ton hash og indsmugling af yderligere 1,8 ton. Han ankede ikke sagen.

De er alle tre dømt for smugling, der er foregået på flere forskellige sejlbåde. En af dem har navnet Jamie.

I perioden fra 2009 til 2011 blev Jamie flere gange lastet med hash i farvandet mellem Marokko, Portugal og Spanien, og hashen blev derefter sejlet til Danmark.