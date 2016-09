Send til din ven. X Artiklen: Tjek luftforureningen hvor du bor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tjek luftforureningen hvor du bor

Sjælland - 12. september 2016 kl. 17:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Hvor slemt står det egentlig til med luftforureningen derhjemme? Hvor slemt er det på arbejdet, daginstitutionen eller der, hvor den fremtidige drømmebolig ligger?

Det spørgsmål har Søren Solvang Jensen gennem flere år forsøgt at svare på, når bekymrede borgere har ringet eller skrevet til seniorforskeren og hans kolleger ved DCE - Nationalt center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Og nu er seniorforskeren, der til daglig sidder på universitetets afdeling i Roskilde, klar med et svar. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Som en del af projektet »Luften på din vej« har han og kollegerne netop offentliggjort et digitalt Danmarkskort over koncentrationen af skadelige stoffer i hele landet.

-Indtil nu har vi kun kunnet svare borgerne generelt. Men vi har så løbende udviklet de her luftkvalitetsmodeller, og på et tidspunkt opstår så muligheden for at sætte alt det her sammen og lave en hjemmeside, som er for alle. Du kan kalde det en slags borgerinformation for den interesserede borger, siger han til avisen.

Kortet viser den gennemsnitlige forurening af kvælstofdiaoxid (NO2) og luftbårne partikler på et år i to meters højde på 2.195.033 adresser. Det vil sige næsten samtlige adresser i hele landet. Luftkortet er primært blevet til efter modelberegninger, og kan derfor kun give et fingerpeg om, præcist hvor slemt det står til på den enkelte adresse.

- Vi kan ikke garantere, at tallene stemmer 100 procent på den enkelte adresse. Men kortet kan sige meget om den relative forskel mellem eksempelvis by og land. Det kan også bruges af fagfolk i kommuner og deres rådgivere som et screeningsværktøj, hvis de skal anlægge en ny daginstitution eller skole og gerne vil undgå, at de placerer det et sted med meget luftforurening, siger Søren Solvang Jensen.

Kortet findes på hjemmesiden www.dce.au.dk/myndigheder/luft/luften-paa-din-vej