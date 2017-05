Tiltalte Freddy Blak: - Jeg har et stort smil på

- Det glæder mig, at min ihærdighed og hele tiden aggressive stil har formået, at den her sag har udviklet sig, så skatteyderne ikke bliver snydt. Det lugter jo også lidt af, at dem, der har svindlet, prøver at skubbe opmærksomheden væk. Man har prøvet at feje det hele ind under gulvtæppet, og det ville jo ikke være kommet frem, hvis ikke jeg havde holdt fast i det, siger Freddy Blak.