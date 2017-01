Det er under al kritik, at Movia ikke har gjort mere for uddanne buschaufførerne før lanceringen af Takst Sjælland, mener Lennard B. Nielsen. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Tillidsfolk: Movia informerer elendigt om nye takster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tillidsfolk: Movia informerer elendigt om nye takster

Sjælland - 14. januar 2017 kl. 12:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands bus- og togpersonale lægger ikke fingre imellem, når de kritiserer udrulningen af den store takstreform, Takst Sjælland.

Movia har ganske enkelt ikke evnet at informere om reformen, lyder kritikken.

- Det er møgirriterende for at sige det lige ud. Folk forventer jo, at vi kan svare på deres spørgsmål, så jeg er bange for, at vi kommer til at ligne nogle kæmpe idioter, siger Søren Knudsen, der er buschauffør og tillidsmand i busselskabet Dito Bus, der som operatør udfører rutekørsel for Movia.

Han frygter kundereaktionerne mandag, hvor buschaufførerne forventes at kunne svare på kundernes spørgsmål.

- Vi har fået en zonehåndbog, som vi kan sidde og bladre i, og det er sådan set det. Vi har ikke fået kurser i det eller noget.

Driftschefen i Dito Bus, Jan Slothus, siger, at chaufførerne nok skal »klare den« efter søndag, men ønsker ellers ikke at svare på spørgsmål om takstreformen. Han henviser i stedet til Movia, som har det overordnede ansvar for udrulningen af Takst Sjælland.

Generelt problem

Ifølge Lennard B. Nielsen, der er faglig sekretær i 3F for de sjællandske buschauffører, er frustrerede chauffører langt fra et problem, der isolerer sig til enkelte busselskaber.

- Det er min klare overbevisning, at ingen vognmandsfirmaer, der kører for Movia, er blevet informeret om, hvad der rent faktisk kommer til at ske efter på søndag, siger han og fortsætter:

- Det materiale, de har fået, er elendigt, og chaufførerne har ingen undervisning fået i, hvordan de skal informere kunderne efter Takst Sjælland er rullet ud. Det er under al kritik.

Hvem har ansvaret

Selvom ansvaret for personaleuddannelse ligger hos de busselskaber, der ligesom Dito Bus er operatører under Movia, mener Lennard B. Nielsen, at det i sidst ende er Movia, der har ansvaret. Operatørerne har nemlig ikke en chance for at uddanne chaufførerne uden det rette materiale, påpeger han.

- Så på den måde er det helt sikker Movias skyld, at busschaufførerne ikke er ordentlig informeret før Takst Sjælland rulles ud.

Han frygter, at det er buschaufførerne, der kommer til at betale for den manglende uddannelse.

- For nu er det pludselig dem, der fremstår som lallende tumper. Så i stedet for at klage til Movia, vil folk klage over, at busschaufførerne ikke ved noget.

Vækker undren i Movia

Movias centerchef, Eskild Thuesen, undrer sig over kritikken.

- Vi hører meget gerne om ting, de savner og vil have mere af, og så leverer vi også gerne. Vi har leveret meget materiale til operatørerne, og vores indtryk er, at folk er tilfredse med det. Det er klart, at hvis nogen har brug for mere information, så får de selvfølgelig det, siger han.

Eskild Thuesen pointerer, at chaufførernes uddannelse er operatørernes ansvar og forventer, at operatørerne selv har vurderet, hvad der er vigtigt at informere chaufførerne om de forskellige steder.

- For hvis man kører et sted, hvor der ikke laves ret meget om [...] så skal man jo ikke forstyrre med info, der ikke er brug for, siger han.