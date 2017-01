Se billedserie Flere hundrede frivillige kom de stormflodsramte til hjælp efter »Bodil« i december 2013 pressede Roskilde Fjord langt ind i Jyllinge. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere stormflodsramt: Tørre kan hjælpe de våde

06. januar 2017
Af Tine Fasmer

Mogens Hallager fra Jyllinge Nordmark har flere gode råd til vandramte på Møn, ved Karrebæksminde, Skælskør, Vordingborg, Præstø, Rødvig, Køge og alle de andre steder, hvor stormfloden onsdag skyllede ind over land. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Få meldt skaderne med det samme. Du får bare en kvittering fra forsikringsselskabet, for de dækker ikke opstigende vand, det gør kun Stormrådet, og så starter papirmøllen, siger Mogens Hallager.

Jyllinge var et af de hårdest ramte områder, da stormen »Bodil« i december 2013 pressede vandet mere end to meter over normal vandstand i Roskilde Fjord og Isefjorden. Enkelte berørte har endnu ikke kunnet flytte tilbage i deres huse,

- Og en af de boligejere, som var tæt på at blive oversvømmet af »Urd« lige efter jul, er netop flyttet tilbage i december, fortæller Mogens Hallager.

Han fremhæver sammenholdet i Jyllinge og råder berørte langs Sjællands sydlige og østlige kyster til at tage ved lære.

- Det tørre Jyllinge hjalp det våde Jyllinge. Der kom omkring 150 mennesker med arbejdshandsker og trailere lige før jul i 2013 til oprydningsdag. Pludselig stod der mennesker på vores terrasse og begyndte at fjerne den store bunke, som vi havde tænkt, ville tage et halvt år at få væk. Når der har været oversvømmelse, er det jo halve vægge, gulvbrædder og møbler, som skal fjernes, siger Mogens Hallager.

Hans stemme er tydeligt påvirket:

- Ja, jeg kan stadig blive helt rørstrømsk over den måde, folk kom og hjalp. Der er jo meget, som man kan bidrage med, hvis man ikke selv er ramt. Folk, der er stormflodsramt, kan have brug for psykisk opbakning, hjælp til papirarbejde og ganske enkelt ting; Hos os blev der lavet en bazar, så folk kunne få tøj og møbler. Det virkede rigtigt godt,siger Mogens Hallager råder, der stormflodsramte til at tage de eventuelle psykiske eftervirkninger alvorligt.