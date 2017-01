Tidligere DSB-ansat er frifundet i stor bestikkelsessag

Men det skete, efter at mandens ansættelse i DSB var ophørt, og derfor var der ifølge retten ikke tale om bestikkelse.

Retten i Glostrup har frifundet en 53-årig mand for en anklage om bestikkelse. Manden modtog tilbage i 2010 et fjernsyn til 20.000 kroner fra it-leverandøren Atea.

- Det er ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at han modtog det i forbindelse med sin tjenesteudøvelse, siger retsformand Nanna Blach.

Den 53-årige var tilbage i 2010 ansat som teamleder i DSB's netværksafdeling. Men 31. oktober det år var hans sidste arbejdsdag.

Tre uger efter modtog han et Samsung-tv. Værdien var cirka 20.000 kroner, og det var en gave fra it-leverandøren Atea. Atea leverer it og andet elektronisk udstyr en stor del af den offentlige sektor.

Tirsdag i Retten forklarede den 53-årige, at han ikke rigtig kunne huske, hvorfor han fik gaven. Noget intern mailkorrespondance fra Atea viser dog, at gaven var en "tak for hjælpen".

Manden har sagt, at han hjalp Atea med noget rådgivning i tiden efter DSB, og hans forsvarer, Peter Trudsø, sagde også under sin fremstilling af sagen, at der nok burde være svaret skat af tv'ets værdi.

Sagen mod den 53-årige er den femte, som kommer for retten i det store sagskompleks, der relaterer sig til bestikkelse fra Atea til offentligt ansatte.

Indtil nu er fire personer dømt i sagen. To har fået ubetinget fængsel i henholdsvis to og fire måneder. To andre har fået betingede domme. Tre af dommene er anket til Østre Landsret.

Ti sager mangler at komme for retten. Derudover er der fire sager, hvor anklagemyndigheden ikke har taget stilling til, om der skal rejses tiltale.

De to næste sager i rækken kommer for retten torsdag og fredag i denne uge.

Sagen udspringer i øvrigt af en større efterforskning fra 2015, hvor flere personer er sigtet for langt grovere tilfælde af bestikkelse. Anklagemyndigheden har endnu ikke bestemt, om der skal rejses tiltale i de sager.