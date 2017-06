Ti gode råd: Lad ikke hackere ødelægge din ferie

Sommerferie er lig med afslapning, men ikke for cyberkriminelle. For en hacker er ferien en travl periode, fordi turister er attraktive mål. IT-sikkerhedsvirksomheden Bitdefender kommer her med 10 råd, der ruster danskerne mod angreb i udlandet. Du kommer langt med sund fornuft på rejsen, men du bør også tage dine forholdsregler, før du tager af sted.

“Som turist er du et højt prioriteret mål for cyberkriminelle. Du er væk fra din comfortzone og hjemlige vaner, og sandsynligvis får feriestemningen dig til at slappe af, så du bliver mindre opmærksom på faldgruber. I udlandet opdager du ofte senere end ellers, at du har været udsat for et angreb, og du slår derfor senere alarm. Det kan være en yderligere motivation for at målrette angreb mod turister.”forklarer Bogdan Botezatu, ekspert hos IT-sikkerhedsvirksomheden Bitdefender.

Et eksempel på en faldgrube er falske offentlige Wi-Fi-netværk. Hackere sætter deres egne netværk op ved lufthavnen, hotellet eller en café. De bruger et naturligt navn som Hotel FREE Wi-Fi, og derfra venter de blot på, at en person logger på med en telefon, tablet eller computer med mangelfuld sikkerhed. Når det sker, kan de hurtigt finde en sårbarhed på enheden og stjæle personlig data, forklarer Bogdan Botezatu.

Et andet eksempel er falske websites og apps. Nogle gange er disse direkte kopier af eksisterende medier, og det kan være svært at se forskel især for en turist, der ikke er vant til medierne i det givne land. “Klikker du på et ondsindet link eller hjemmeside, risikerer du at downloade malware, og du kan blive udsat for ransomware-angreb eller forsøg på phishing,” siger Bogdan Botezatu.

Sommerferien kan hurtigt udvikle sig fra idyl og afslapning til et cyber-mareridt, hvis du bliver udsat for et angreb og pludselig mangler adgang til penge og personlig data. Den efterfølgende dialog med bank og myndigheder bliver ikke lettere af, at du befinder dig i et land langt fra Danmark.

10 sikkerhedsråd

Før afrejse:

1. Lav en back-up af dine data

Hvis uheldet er ude, og du bliver udsat for et hackerangreb, så er skadesomfanget mindre, hvis du har taget en back-up af dine data. Det kan ske i skyen eller via fysisk hardware.

2. Aktiver firewallen

Din firewall skal altid være aktiv på både computer, tablet og smartphone, når du surfer på offentlige Wi-Fi-netværk i udlandet. Det gør din enhed mindre tilgængelig for fremmede. Derfor skal du slå den til, før du rejser.

3. Installer antivirus-programmer

Man kommer langt med at bruge sin sunde fornuft på rejsen, men hvis hackerne alligevel angriber, så gælder det om at have et effektivt skjold, der holder dem ude. Hvor mange har anti-malware, anti-spyware og anti-spam installeret på computeren, så glemmer folk ofte, at de også skal have sådanne programmer installeret på telefon og tablet for at undgå falske apps, vira og trojanske heste.

4. Hold dine enheder opdaterede

Dine digitale enheder skal være opdateret - det gælder i forhold til sikkerhedsprodukter - men det gælder også enhedens andre programmer og indstillinger. EternalBlue og WannaCry i Danmark er perfekte eksempler på cyberangreb, hvor de cyberkriminelle drager fordel af dårlig vedligeholdelse og manglende opdateringer på digitale enheder.

5. Hav et stærkt password og overvej kryptering

At holde sine enheder opdateret handler også om at forny sit password ofte. Det skal gerne være et stærkt kodeord, så hvis nogen finder eller stjæler din telefon eller computer, så bliver den videre færd til dine data vanskelig. Du kan dertil sikre din mobil med et program mod tyverisikring, der kan spore, låse eller slette indhold. Du kan også vælge at kryptere dine data på mobilen via krypteringsprogrammer.

Når du er på ferie:

6. Vær ekstra opmærksom, når du surfer online

Når du bevæger dig rundt på nettet i udlandet, skal du være ekstra opmærksom på falske hjemmesider og mystiske links. Det er bedst, hvis du bliver på hjemmesider, du kender. Mobil-ransomware er et stigende problem, og det spreder sig hovedsageligt via downloads, så tænk dig om en ekstra gang, før du trykker på et link eller download.

7. Pas på falske apps

Det er normalt, at turister downloader apps i udlandet for at finde gode restauranter og kulturtilbud eller blot for at finde vej rundt i byen. Sådanne apps kan være en stor hjælp, men vær sikker på, at du kun installerer apps fra sikre udbydere, da falske apps bliver brugt til at få fat i dine personlige oplysninger.

8. Hold øje med falske netværk

Vær opmærksom på, at du vælger det rigtige Wi-Fi-netværk på hotellet, cafeen, eller hvor du ellers logger på. Spørg en medarbejder på stedet om det nøjagtige navn på netværket. På den måde undgår du at hoppe på et falsk netværk sat op af en hacker. Nogle steder bruger udbyderen et AES-system (Advanced Encryption System) til deres Wi-Fi, spørg efter dette.

9. Slå automatisk deling fra

Sørg for, at din computer har automatisk deling slået fra, ellers risikerer du, at din computer går på udkig efter andre netværk, uden du bemærker det.

10. Undgå online transaktioner og shopping

Det er en god tommelfingerregel, at man aldrig skal gå på sin netbank eller shoppe online via et offentligt Wi-Fi-netværk i udlandet. Hvis det er absolut nødvendigt, så brug et program, hvor du sikrer dig, at forbindelsen er sikker - det kan være Bitdefender Safepay. Hjemmesiden du handler fra skal begynde med https: //, og der skal være en grøn hængelås foran, der signaler sikker forbindelse.