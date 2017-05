Se billedserie - For at Sharri stråler, skal hun både vaskes, strigles og have ordnet manen, så hun ser ordentlig ud, fortæller Ida Schäffer. Foto: Kim Rasmussen

Syvårige Ida skal udstille på dyrskue for første gang

Sjælland - 24. maj 2017 kl. 09:16 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ida Schäffer på syv år har, siden hun var helt lille, været med til det årlige Roskilde Dyrskue. Det er familiens højdepunkt, hvor blandt andet hendes mor, Laila Schâffer, i mange år har udstillet flere af sine heste.

Men i år er dyrskuet noget helt særligt for Ida fra Kirke Hyllinge. For i år skal hun for første gang med som udstiller.

Det skal hun med sin Pinto-pony Sweet Sharri Højgaard, en femårig kategori 2 hoppe, som hun skal have bedømt. En oplevelse Ida Schäffer ser meget frem til.

- Jeg glæder mig helt vildt meget, og det bliver sjovt selv af skulle udstille for første gang og vise min pony frem, siger syvårige Ida Schäffer.

Til opvisningen skal Ida vise Sweet Sharri Højgaard frem i skridt og trav i en trekant, mens hun selv går ved siden af og styrer.

Ida skal samtidig også vise dommerne, at hun kan få sin pony til at lystre på den mindste bevægelse og få Sweet Sharri Højgaard til at stå på en helt bestemt måde med alle fire ben på samme tid.

- Jeg øver sammen med min mor, og det går ret godt. Sharri er en super sød og nem pony, og så har min mor haft hende med til udstilling før, så hun ved godt, hvad det drejer sig om, siger den syvårige ponyudstiller.

Der er dog en øvelse, som Ida er lidt nervøs for.

- Det er at få Sharri til at stå i den helt korrekte benstilling, det kan jeg godt være lidt nervøs for, siger hun.

Alt skal se godt ud Men det er ikke kun selve opvisningen, der skal være styr på. For at få den bedste helhedsbedømmelse fra dommerne, kræver det også, at Sharri tager sig allerbedst ud.

Derfor skal der også bruges godt med tid på klargøring.

- For at Sharri stråler, skal hun både vaskes, strigles og have ordnet manen, så hun ser ordentlig ud, fortæller Ida.

Det er dog ikke kun ponyen, som skal se godt ud, det skal Ida også.

- Jeg skal have hvide bukser, hvid skjorte og pudsede sorte ridestøvler på, siger hun.

Rollerne er byttet om Hvor det de sidste mange år har været Idas mor, som har udstillet heste, og Ida, der har været med på sidelinjen, er rollerne i år byttet om.

- I år er det mig, der er med som hjælper, og Ida, der udstiller. På den måde kan jeg bruge alt min tid på at hjælpe Ida og sikre, at hun får en god og lærerig oplevelse sammen med Sharri. Når Ida er blevet ældre og mere erfaren, kan vi udstille sammen, siger hendes mor, Laila Schâffer.

Hun købte Sweet Sharri Højgaard som føl og har på Roskilde Dyrskue vundet en 2. plads i mønstringskonkurrence med netop Sharri.

For Ida er det dog ikke så vigtigt, om hendes deltagelse giver placering eller ej.

- Det er mere det at være med, som betyder noget, når det er min første gang. Jeg går ikke så meget op i placering, bare Sharri og jeg gør det så godt, vi kan, så er jeg glad, siger Ida.

Der ligger heller ikke noget pres på for at opnå en høj placering fra den erfarne mor.

- Ida skal have en god oplevelse og lære, hvordan det er at være udstiller. Der sker meget på et dyrskue, og heste kan godt finde på at reagere anderledes end normalt, når de er i sådanne omgivelser med mange mennesker og dyr, siger hun.