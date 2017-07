Syv tip: Sådan tjekker du din redningsvest

sikkerhed: Hver tiende selvoppustelige redningsvest har fejl. Det har Søsportens Sikkerhedsråd konstateret ved forskellige arrangementer rundt om i landet, og nu opfordrer Arbejdstilsynet også til at se redningsvesten efter en ekstra gang. De patroner, der skal puste selvoppustelige redningsveste op, kan løsne sig, når man bruger redningsvesten, og hvis patronen er løs, så kan det i værste fald være skyld i, at vesten ikke virker. Det viser undersøgelser, som både norske og svenske sikkerhedsmyndigheder har lavet.

- Det er vigtigt at tjekke, at gaspatronen sidder som den skal. Så kan du nemlig regne med, at den faktisk fungerer, som den skal, når du har mest brug for den, siger Morten Vestergaard, der er tilsynschef i Arbejdstilsynets afdeling for Markedsovervågning.