Sjællandske sygeplejersker klager i et åbent brev til politikere og embedsværket i Region Sjælland og kommunerne over for stort arbejdspres. Billedet her er taget ved en tidligere lejlighed i en anden sammenhæng. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Sygeplejersker: Sundhedsvæsnet lider

Sjælland - 01. juni 2017 kl. 12:42 Af Tomas Revsbech og Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smertegrænsen for, hvor meget man effektivisere sygehusene og det øvrige sundhedsvæsen, er nået. Patienterne er endt som »kastebolde i et sundhedsvæsen«, hvor der ikke er hænder og ressourcer nok til at sikre dem en ordentlig behandling.

Sådan lyder det i åbent brev fra fællestillidsrepræsentanterne for 6800 sygeplejersker i Region Sjælland, psykiatrien og regionens 17 kommuner i et åbent brev til politikere og ledelse i regionen og kommunerne.

- Det er et råb om hjælp til politikerne. De lover et sundhedssystem i verdensklasse. Men det er ikke den virkelighed, vi oplever, siger Annette Møller, fællestillidsrepræsentant på Holbæk sygehus og talsperson for samtlige tillidsfolk på regionens seks sygehuse i sagen.

I brevet skriver sygeplejerskerne blandt andet, de »ser et sundhedsvæsen, der lider«, og at de »ofte går hjem med dårlig samvittighed«. Der mangler hænder på både sygehusene og i psykiatrien, og patienterne udskrives for hurtigt og får ikke den hjælp, de har brug for, lyder kritikken fra sygeplejerskerne.

Også rengøringspersonalet på sygehusene er i oprør. Torsdag eftermiddag demonstrerer de ved et regionsrådsmøde i Region Sjælland imod nye effektiviseringskrav på sygehusene, ligesom de blandt andet også kræver mere uddannelse af rengøringspersonalet.

»Hygiejne og rengøringskvalitet spiller en afgørende rolle for patienternes sikkerhed og sundhed. Der er en grænse for, hvor meget man kan spare og effektivisere«, lyder det i en udtalelse fra rengøringsfolkene.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk erklærer sig så enig med rengøringspersonalet, at han »selv kunne have gået med i den demonstration«.

Til gengæld er han mere forbeholden over for sygeplejerskernes kritik.

- Jeg synes ikke, de tegner et retvisende billede af, hvordan situationen ser ud i vores sundhedsvæsen. Meget af det, de kritiserer, har vi taget fat på. Det store problem er og bliver dog, at de ønsker flere hænder. Men ledigheden for sygeplejersker er omkring nul, og vi har en del stillinger, vi simpelthen ikke kan få besat, siger han.