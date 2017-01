Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Sygehus oversvømmet af patienter

Sjælland - 24. januar 2017

Vintervejr med tilhørende influenza har givet et massivt rykind på Holbæk Sygehus. Det har betydet, at sygehuset og brandmyndighederne har måttet gøre en ekstra indsats for sikkerheden, fortæller P4 Sjælland.

Det er influenzaepidemien og en lang periode med koldt og fugtigt vejr, der har givet langt flere patienter, siger vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen, til P4.

Antallet af patienter er så stort, at mange må ligge i gangene, og det er problematisk i tilfælde af brand.

Derfor har brandmyndighederne været på inspek­tion otte gange i december og januar.

Tre gange vurderede brandmyndighederne, at situationen krævede, at der blev sat en brandvagt på job i en af sygehusets afdelinger. Det ekstra beredskab skal sikre, at man kan håndtere en eventuel evakuering.

Beredskabschef i Vestsjællands Brandvæsen Lasse E Hansen oplyser til P4 Sjælland, at overbelægning har ramt sygehuse over hele landet. Men i Region Sjælland er det kun i Holbæk, at situationen har krævet ekstra brandtilsyn og særlige brandvagter.