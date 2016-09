Se billedserie Den første læge på skadestuen i Køge opdagede ikke, at den knap toårige dreng havde brækket skinnebenet. Det blev konstateret to dage senere. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sygehus overså benbrud på toårig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehus overså benbrud på toårig

Sjælland - 08. september 2016 kl. 13:05 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En læge på skadestuen på Sjællands Universitetshospital Køge tog fejl, da han lørdag den 20. august vurderede, at det ikke var nødvendigt at røntgenfotografere en lille drengs ben.

Det betød, at knap to-årige Edvard fra Rønnede, der var faldet på et glat trægulv, først fik gips på sit brækkede skinneben efter 48 timer.

Hans forældre, Peter Broholm og Færch Broholm, er rystede over lægen og den travlhed, de har oplevet på Akutafdelingen.

Ledende overlæge Dan Brun Petersen beklager forløbet, og det har han også gjort telefonisk til faderen. Han forklarer, at den pågældende læge ikke overvejede et muligt brud, fordi smerten ikke var koncentreret et sted, men barnet havde ondt fra hofte til hæl.

Han har gennemgået forløbet med den involverede læge, og eksemplet kan også blive brugt som undervisning på afdelingen.

- Hver morgen gennemgår vi i anonymiseret form forskellige hændelsesforløb for at se, hvordan vi kan gøre det bedre. Og det kan godt være et eksempel med et lille barn med smerter, som ikke vil støtte på benet, siger Dan Brun Petersen.

Han bekræfter, at afdelingen har travlt, men modsat fx Slagelse Sygehus' Akutafdeling mangler der kun få sygeplejersker. Afdelingen har ønske om at ansætte yderligere to speciallæger, men det er udsat til næste år, fordi budgettet er presset af pga. ekstraordinært mange patienter i første halvdel af 2016.

- Vi har fået lidt flere patienter fra Roskilde-området samt folk fra Faxe-området, som tidligere har hørt til Næstved. Men den største stigning er faktisk sket blandt patienter fra Køge og Stevns, som jo hele tiden har hørt til her. Vi har undersøgt det, men vi ved ikke præcist, hvad det skyldes, siger Dan Brun Petersen.

I august, hvor lille Edvard kom til skade, har skadestuen haft normalt antal patienter.

Læs mere i DAGBLADET, der kan købes som e-avis på sn.dk