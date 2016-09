En del af regionens læger har praksis, så det ikke er muligt for eksempelvis kørestolsbrugere at komme ind i venteværelset. Billedet her et modelbillede taget i en anden sammenhæng. Foto: Thomas Olsen.

Svært for handicappede at få ny læge

Problemet er så stort, at det er tæt på at kollidere med sundhedslovens ord om »let og lige adgang til sundhedsvæsnet« for alle. Det mener Socialdemokraternes kandidat til formandsposten i Region Sjælland, Heino Knudsen. Han slår til lyd for, at man opretter et regionalt handicapråd, ligesom man har i kommunerne. Det skal sikre, at politikerne har fokus på de handicappedes udfordringer.