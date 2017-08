Supersygehus' togstop: Sov politikere i timen?

Politikerne i Region Sjælland har tilsyneladende sovet i timen, eller i hvert fald været uopmærksomme på, at DSB fra december næste år dropper at stoppe på supersygehusets nærmeste togstation på Lille Syd-banen. Det skriver DAGBLADET.

Først nu er Region Sjælland kommet på banen i sagen. Og det skyldes ifølge Peter Jacobsen, næstformand i Region Sjælland (DF) og formand for regionens trafik-udvalg, at man i regionen har undervurderet sagen eller måske endda sovet i timen.

- På et tidspunkt får vi en fornemmelse af, at der var et problem her. Men vi har hele tiden også haft en fornemmelse af, at man ville finde en løsning på det. Nu kan vi så konstatere, at vi slet ikke er der i virkeligheden. Vi har fra regionsrådets side måske fejlkalkuleret problemstillingen en smule, siger han til avisen.