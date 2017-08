Foreløbig er supersygehuset mest af alt synligt som en model i foyeren på det nuværende Sjællands Universitetshospital Køge, men om få uger går byggeriet af den første ny bygning - en mindre kontorbygning - i gang. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Supersygehus får færre senge

Sjælland - 20. august 2017 kl. 11:06 Af Tine Fasmer

Når Sjællands Universitetshospital Køge står færdigt, bliver der i alt 50 færre sengepladser end beregnet i byggeprogrammet fra 2014.

Det fremgår af planerne for det kommende udbud af totalentreprisen, som regionsrådet tager stilling til på tirsdag den 22. august.

Det lavere antal senge skyldes blandt andet, at Region Sjælland ikke længere forventer at få Sundhedsstyrelsens blå stempel til at udføre avancerede hjerteoperationer (thorax kirurgi).

Desuden går udviklingen, hvor flere patienter opereres og kommer hjem samme dag, hurtigere end forventet, forklarer vicedirektør for Sjællands Universitetshospital Helle Gaub.

Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for sygehusudvalget i Region Sjælland, er helt fortrøstningsfuld ved udsigten til, at supersygehuset får færre senge.

- Det er ingen spareøvelse, siger Christian Wedell-Neergaard, der understreger, at Region Sjælland fortsat med Sundhedsstyrelsens velsignelse hjemtager flere typer kræftbehandling og andre avancerede behandlinger i stedet for at betale for, at patienter behandles på Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.

Men i forhold til den avancerede hjertekirurgi - thorax kirurgi - fastslog Sundhedsstyrelsen ved den nye specialeplan, at det kun kan foregå et sted i landet - på Rigshospitalet. Og det er også med til at reducere antallet af planlagte senge på Sjællands Universitetshospital Køge.

Regionsrådsmedlem Annemarie Knigge (S), der også har plads i sygehusudvalget, øjner en mulighed for at sikre flere muligheder for sygehuset i hendes hjemby Roskilde.

- Jeg er glad for, at sygehuset i Roskilde er en del af Sjællands Universitetshospital, og vi har jo modsat andre steder i regionen ingen problemer med at tiltrække læger, så et reduceret antal senge i Køge kan måske blive en fordel for Roskilde; jeg regner da for eksempel ikke med, at kardiologien (hjertesygdomme) skal rykke til Køge, siger Annemarie Knigge.