Der må være tale om en fejl, mener SF?s Jacob Mark, der vil stille spørgsmål til ministeren om det manglende togstop i Ølby. Også V og S er klar til at tage sagen op politisk.

Supersygehus: Politikere kræver tog-stop undersøgt

Sjælland - 22. august 2017 kl. 10:58 Af Tomas Revsbech og Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risikoen for at patienter, pårørende og ansatte på Sjællands Universitetshospital Køge fremover skal ud på en omvej for at komme på supersygehuset med tog vækker opsigt blandt transportpolitikere på Christiansborg. Det skriver DAGBLADET Køge.

SF's Jacob Mark, der er valgt i Køge-kredsen, vil stille spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA) om sagen.

- Det her virker fuldstændig vanvittigt. Det kan ikke passe, at når behovet for at kunne tilgå supersygehuset såvel som det nye uddannelsescampus stiger, at det så skal blive sværere at komme derhen. Vi kommer til at tage det op med ministeren om det her ikke kan omgøres i kontrakten med DSB. Der må være tale om en fejl, siger Jacob Mark til avisen.

Også S-transportordfører Rasmus Prehn vil stille spørgsmål til ministeren.

Ifølge Prehn og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorenzen har Folketinget et mål om, at den kollektive transport til landets nye supersygehuse skal understøttes bedst muligt.

- Vi håber da, at det kan rettes til i kontrakten. Ellers må vi drøfte det her politisk. Vi politikere blander os normalt ikke i de konkrete køreplaner i detaljer. Men når vi har udsendt et så klart politisk signal omkring det her tidligere, så er det noget, vi vil kigge nærmere på, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Ifølge den kontrakt, DSB har indgået med Transportministeriet, vil regionaltogene mellem Næstved og Køge, der fra december næste år fortsætter helt til København, ikke længere skulle stoppe på Ølby station, der er supersygehusets nærmeste station. Det betyder, at tog-rejsende fra Haslev og Næstved, der skal til sygehuset, må køre til Køge Station og derpå tage s-toget til Ølby.

Køges borgmester Flemming Christensen har med opbakning fra Region Sjælland samt Roskilde, Solrød, Stevns og Faxe Kommuner rettet en bekymret henvendelse til transportministeriet om sagen.

DSB og transportminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker ikke at udtale sig, før Transportministeriet har gransket henvendelsen fra Køge Kommune og besvaret den.

