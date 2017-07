Mange unge har søgt ind på uddannelser, som umiddelbart ser ud til at give gode jobmuligheder. Men det er svært at forudse, hvordan arbejdsmarkedet vil se ud i fremtiden, mener eksperter. Foto: UCSJ.

Studerende uddanner sig til ukendt arbejdsmarked

Sjælland - 28. juli 2017 kl. 00:03 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nat blev spændingen udløst for de 91.539, der i år har søgt om optagelse på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding. 65.165 fik et positivt svar.

Blev det ikke lige førsteprioriteten, skal man dog ikke fortvivle, mener studievejleder ved Studievalg Sjælland i Roskilde Morten Georg Hansen.

- Drømmeuddannelser er et problematisk begreb. Det er jo det, der er drømmen lige nu, men det er ikke nødvendigvis det, der er drømmen om fem år. I virkeligheden bliver vi sjældent det, vi uddanner os til, siger han.

Professor emeritus ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen er enig:

- Når vi se på folks karrierer, kan vi se, at de ender mange andre steder end det, de er uddannet som. Derfor er det heller ikke så afgørende præcis, hvilken uddannelse man får.

Når mange ifølge de to eksperter skifter spor senere i livet, kan det også handle om, at arbejdsmarkedet løbende forandrer sig.

I fremtiden vil den teknologiske udvikling eksempelvis ændre en lang række jobfunktioner.

- Robot- og droneteknologi er et område, som er på vej frem, og det vil helt klart få stor betydning inden for et bredt område, siger Morten Georg Hansen.

