Stormflod truer Sjælland

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har varslet storm eller stærk storm fra vestlig retning fra tirsdag eftermiddag og frem til onsdag formiddag. Med den kraftige vind er der også risiko for forhøjet vandstand i de indre danske farvande, hvor vandstanden i Østersøen kan komme op mellem 130 og 180 cm over normal vandstand.

Den forhøjede vandstand kan betyde risiko for oversvømmelse ved en stor del af Sjællands kyster fra onsdag aften og i løbet af torsdagen.

Politiet i flere kredse, lokale beredskaber, hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen er derfor gået i gang med at forberede sig på situationen.

DMIs prognoser for den forhøjede vandstand følges løbende af myndighederne, som onsdag igen mødes i de lokale beredskaber for at drøfte situationen, herunder om behovet for assistance lokalt skulle have ændret sig.

Borgerne i de berørte områder opfordres til at holde sig orienteret via kommunernes hjemmesider, politiets hjemmeside www.politi.dk, app’en POLITI eller via Twitter, hvor informationer vil blive sendt ud, såfremt situationen ændrer sig markant.

Varslet om den forhøjede vandstand skyldes, at store mængder vand i forbindelse med stormen Urd er blevet presset op i Østersøen. Dette vand kommer nu retur, samtidig med at blæst presser yderligere vand ind i de indre danske farvande.