Store dele af Danmark uden tv-signal

En lang række brugere skriver lige nu på YouSees facebookside. Og her er utilfredsheden stor. Mange frygter ikke at kunne se dronningens nytårstale, som sendes klokken 18. Og med god grund. YouSee forventer nemlig først at have løst problemet omkring klokken 21.30.

Signalet røg omkring klokken 16.30, men når man forsøger at kontakte YouSee er den eneste tilbagemelding en telefonsvarer, som siger, at der ikke er nævneværdige driftsforstyrrelser.

Heller ikke af firmaets hjemmeside fremgår det, at der er problemer med at sende tv-signalet.

Tine Gutfelt, der er pressekontakt hos Yousee siger ifølge Ritzau,at man endnu ikke har overblik over, hvor mange husstande, der er ramt.

- Men vi arbejder på højtryk på at løse problemet. Indtil da kan man streame tv-kanalerne via vores app, siger hun.

Skal man se tv, kan det gøres over internettet. Enten ved at gå direkte på DRs hjemmeside, eller ved hjælp af streaming fra Apple TV eller Chromecast. Problemet er bare, at så mange tv-brugere forsøger at se med via internettet, at signalet også her er i problemer.