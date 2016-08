Ulykker ved tidligere udgaver af Store Hestedag og senest Roskilde Dyrskue får nu arrangørerne til at stramme op på sikkerheden forud for Store Hestedag i weekenden. Billedet her stammer fra sidste års arrangement og har ikke noget med ulykkerne at gøre. Foto: Joe Kniesek. Foto: Joe Kniesek

Send til din ven. X Artiklen: Store Hestedag: Arrangører vil ulykker til livs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store Hestedag: Arrangører vil ulykker til livs

Sjælland - 01. september 2016 kl. 15:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en voldsom ulykke ved Roskilde Dyrskue, hvor to heste slap fri af deres firspand og løb ind i en menneskemængde, har arrangørerne bag Store Hestedag iværksat flere tiltag, der skal mindske risikoen for ulykker under Store Hestedag i weekenden. Det sker efter drøftelse med politiet.

- Vi har lært en hel masse af det, der er sket på dyrskuet. Vi anser risikoen for ulykker for at være størst ved konkurrencer og shows. Det er der, vi primært sætter ind, og vi er nået godt i mål, siger Thor Nielsen, leder af Store Hestedag såvel som af Roskilde Dyrskue.

Arrangørerne vil derfor spærret af for gæster i det område, hvor hestene løber ind og ud af Den store ring, hvor de store shows typisk foregår. Samtidig vil man oprette sikkerhedskorridorer og opstille personale, der kan lede ryttere og heste ordentligt ind og ud, når de skal optræde, fortæller han.

Arrangørerne har også indskærpet at det ikke længere er tilladt at ride ud af show-ringen efter show eller konkurrence i høj fart. Rytterne må kun skridte ud, hvorefter de skal stige af og trække deres hest til staldene.

Ved ulykken på dyrskuet tidligere i år, hvor seks mennesker fik knubs og overfladiske skrammer, var hestene på vej ud af dyrskuets showring i fuld fart, da en bom på hestevognen knækkede og dyrene løb løbsk. Netop den høje fart var med til at øge risikoen for, at flere var kommet til skade.

Blandt de øvrige tiltag er en indskærpelse af, at alle - uanset om deltagere - uanset om de er rytterne eller hjælpere - skal bruge hjelm, ligesom det fremover bliver forbudt at ride rundt i områder, hvor de besøgende færdes.