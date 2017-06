Stor forskel på kommuners udgifter til Folkemøde

- Vi forsøger at gøre opmærksom på Slagelse og samtidig få nogle faglige indspark og vedligeholde det netværk, som vi har brug for på det politiske niveau. Det er et kæmpe stort lobbyistisk arbejde. Og jeg synes, det giver en god fortjeneste til mine borgere, siger Slagelses borgmester Stén Knuth(V).

-Jeg deltager selv, men jeg vurderer ikke, at det skal være en kommunal udgift. Folkemødet er en god måde at mødes for at diskutere politik og samfundsudvikling, men jeg har svært ved at se, hvad en enkelt kommune skulle få ud af det.