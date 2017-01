Se billedserie Nytårskuren i Region Sjælland tog i år emnet "fremtidens udfordringer" op. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Stenbæk: Regionerne bør være mere frække

Sjælland - 04. januar 2017 kl. 14:14 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Når man fylder 10 år, som de fem danske regioner gør i disse dage, er det tiden, hvor man begynder at »gruble over livets mening, forsvare sine synspunkter, blive bevidst om sine virkemidler og bekymre sig for fremtiden«. Denne karakteristik brugte regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) i sin tale ved den årlige nytårskur i regionshuset i Sorø til at opfordre til øget politisk frækhed.

- Jeg synes, at vi i regionerne godt må blive lidt mere frække og udfordrende. Vi skal turde stille flere krav, ikke kun til os selv, men også til vores samarbejdspartnere, sagde Jens Stenbæk.

Han gjorde status over det seneste år, samt de sidste fire år, hvor han har siddet i formandsstolen, og kastede også et blik på regionernes første leveår.

- Hvor vi nogle gange fik en lidt stedmoderlig kærlighed at føle fra Christiansborg, og der har også været tanker om tvangsfjernelse af barnet og sågar overvejelser om tvungen familiesammenføring, ironiserede regionsrådsformanden.

Men set med hans øjne har regionerne bestået prøven og har udviklet sig til levedygtige politiske institutioner.

- Hvis man forestillede sig, at sundhedsområdet skulle overgå til staten, risikerer vi, at sygehusene bliver styret af enkeltsager. Og staten mangler endnu at bevise, at de effektivt kan drive komplekse organisationer - lad mig bare nævne Skat, lød det fra Jens Stenbæk.

Han fremhævede, at Region Sjælland for nylig blev kåret som den bedste region til at skabe produktivitet i sundhedsvæsenet.

- I Region Sjælland har vi det sidste årti gennemført en massiv omlægning af vores sundhedsvæsen, store strukturændringer, der har ført til markante løft af kvaliteten og specialisering. Ventetiden til operationer er faldet, og vi er i front, når det gælder hurtig udredning og behandling af patienterne. Færre patienter dør af kræft, og vi står for den største fremgang i behandlingstiderne for kræftpatienter, så regionen nu er på niveau med langsgennemsnittet. Og vi klarer os også godt, når det gælder overlevelse efter hjertesygdommen, sagde Jens Stenbæk.