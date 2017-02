Håndværksmestrene i brancheforeningen har politianmeldt KLH for at have fusket med isolerings-opgaver hos private husejere og derefter hæve tilskud fra Energispareordningen for opgaverne. Modelfoto

Slagsmål om husmur-isolering fortsætter

KLH Isolering Sjælland, der har hovedsæde i Fuglebjerg, har allerede flere stævninger ude mod Dansk Isolerings Garanti for kritiske udtalelser mod firmaet, og bestyrelsesformand i isoleringsfirmaet, advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge, fortæller til aviserne, at flere sagsanlæg er på vej efter de seneste dages beskyldninger.

Samtidig beskylder firmaet håndværksmestrene i Dansk Isolerings Garanti for at skilte med, at man er omfattet af Dansk Industris »Byg garanti«, selv om de ikke er medlemmer.

Omvendt har håndværksmestrene i brancheforeningen politianmeldt KLH for at have fusket med isolerings-opgaver hos private husejere og derefter hæve tilskud fra Energispareordningen for opgaverne. Det skete efter en række kritiske tv-udsendelser, der siden har fået Energistyrelsen til at foretage en række stikprøver af KLH og flere andre firmaers hulmursisoleringer.