Det er fortsat ikke afklaret, hvorlænge de akutte neurologiske patienter ikke må behandles i Slagelse, og regionsrådsformand en frygter, at styrelses krav også vil få konsekvenser i Holbæk, Køge og Nykøbing F. Foto: Tine Fasmer

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse Sygehus' problemer kan brede sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse Sygehus' problemer kan brede sig

Sjælland - 15. august 2017 kl. 10:51 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Problemerne på Slagelse Sygehus' neurologiske afdeling kan sprede sig som ringe i vandet til de øvrige akutsygehuse i Region Sjælland.

Det frygter regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).

- Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet krav om, at Slagelse Sygehus skal have tilstedeværende neurologiske speciallæger, der kan bistå akutafdelingen. Det kan ramme de andre akutsygehuse, for det har vi heller ikke i Holbæk, Køge eller Nykøbing Falster, siger Jens Stenbæk.

Siden 30. juni har Slagelse Sygehus ikke måttet behandle særligt sårbare neurologiske patienter. Det betyder, at mennesker med tegn på epilepsi, hjerneblødning eller slagtilfælde skal køres direkte til Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Årsagen er blandt andet for få neurologiske speciallæger og manglende faglige kompetencer på den neurologiske afdeling i Slagelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har lagt til grund for ophævelse af påbuddet, at Akutafdelingen skal have mulighed for at tilkalde neurologisk ekspertise akut.

- Men det bryder med vores specialeplan, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Det har aldrig tidligere været et krav, at der skulle være neurologisk tilstedeværelse på akutafdelingerne 24-7, og vi har kun neurologiske afdelinger i Roskilde og Slagelse. Vi er nødt til at afvente Sundhedsstyrelsens svar, og det gør mig nervøs og bekymret, pointerer Jens Stenbæk.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Sjællandske, DAGBLADET og Nordvestnyt tirsdag den 15. august. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy

relaterede artikler

Ingen deadline for patient-forbud i Slagelse 11. august 2017 kl. 11:38

Tavs regionsledelse efter påbud til Slagelse Sygehus 18. juli 2017 kl. 07:45

Sygehus trodsede anbefaling 13. juli 2017 kl. 05:30