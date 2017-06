Skat er på vej til Sjælland

Allerede nu har sn.dk erfaret fra flere sider, at en del skatte-arbejdspladser bliver placeret i Køge, hvor det nedlagte skattecenter på Gymnasievej står klar til at få nyt liv igen.

Også Roskilde kan have udsigt til at få en del skatte-medarbejdere til kommunen, for SKATs tidligere kontorer i Trekroner er blevet genlejet.

- Efter den række skandaler, som har ramt SKAT, er jeg helt sikker på, at skatteministeren har en velovervejet plan. Nedlæggelsen af SKAT vil betyde en ny og væsentlig bedre fremtid for os, siger Søren Kjærsgaard.

Kommunerne har blandt andet enorme summer tilgode for de år, hvor kun SKAT har stået for inddrivelse af gæld. Problemet er, at inddrivelsessystemet EFI ikke har virket. Fra februar i år fik kommunerne igen lov til at stå for inddrivelse af skyldig ejendomsskat.