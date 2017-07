Skal katten med på ferie?

Gode råd:

Det er vigtigt med bur, da en løs kat kan genere chaufføren og forårsage farlige situationer på vejen.Hold øje med temperaturen.Selv i skyggen kan den blive livsfarlig høj på en sommerdag.Giv ikke katten mad lige inden turen, da katte let bliver køresyge.Katte kan blive stressede i fremmede omgivelser, og sker det, kan de finde på at søge hjem.For at undgå stress, kan man de første dage sætte noget afskærmning op ved sommerhusgrunden, og desuden kan man gå de første ture med katten i sele. Katten vender sig dermed til omgivelserne.Det er altid godt at have katten ID-mærket med en lille chip ved øret, så man kan finde den igen.Hav altid et halsbånd med ejers navn og telefonnummer om kattens hals.Hugormens bid er farligt for en kat og kan i værste tilfælde være dødeligt.Bliver katten bidt, er det vigtigt, at den holdes i ro.Du kan med fordel putte is på biddet, mens du søger dyrlæge.Bid opdages tit ved sløvhed og opsvulmede lemmer.De fleste katte klarer et stik fra hveps eller bi, men nogle kan være overfølsomme.Ved stik, fjern brodden og vær opmærksom på katten timerne efter.Kontakt dyrlæge, hvis katten bliver træt og bleg.I naturen er der risiko for flåter, der kan bære og overføre sygdomme.Overvej et præparat fra apoteket, der beskytter katten mod flåtbårne sygdomme.Fjern under alle omstændigheder flåten så hurtigt som muligt med tang eller pincet.