Renovationsselskabet RenoNorden mangler penge. De næste uger og måneder bliver afgørende for virksomhedens fremtid. Foto: Simon Christiansen

Skæbnens time nærmer sig for RenoNorden

Sjælland - 17. maj 2017 kl. 11:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det norske renovationsselskab RenoNorden, der opererer i 35 danske kommuner, har efter alt at dømme kurs mod afgrunden. Det skriver DAGBLADET, Sjællandske og Nordvestnyt.

Tre nedjusteringer og en kapitaludvidelse på under et år har fået gælden til at eksplodere i selskabet, udvandet aktiekursen og samtidig fået investorerne til at miste al tiltro til selskabet, vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom i investeringsbanken Nordnet.

- Det er helt sindssygt, det, der er foregået. Det er simpelthen topmålet af talentløshed, siger han med henvisning til de mange ubehagelige overraskelser.

Tidligere har selskabet indrømmet, at det for at vinde kontrakter har underbudt konkurrenterne med den konsekvens, at det i dag ligger inde med en masse kommune-kontrakter, det ikke tjener nok penge på.

Efter en ny nedjustering på cirka 300 millioner kroner i maj i år, er selskabet igen i overhængende fare for at overtræde bankens lånebetingelser, hvilket kan føre til en konkurs. Det fastslår Per Hansen, og det bekræfter den norske aktieanalytiker Hellek Braathen fra Norske Aksjeanalyser.

- I værste fald kan selskabet gå konkurs. Jeg er ikke sikker på, at det er realistisk, men i teorien, ja, siger han og tilføjer:

- Det er meget uheldigt for RenoNorden. De er uden tvivl i problemer.

Selskabets skriver selv i den seneste opgørelse, at man sandsynligvis vil komme i konflikt med lånebetingelserne i andet kvartal af 2017, og det kan ifølge Per Hansen oversættes til, at selskabet for anden gang i år skal ud at finde nye penge.

Den bedste løsning ville være at udstede nye aktier igen, men det er ikke længere sandsynligt, mener Per Hansen.

- Er der nogle investorer, der vil skyde ny aktiekapital ind i RenoNorden? N-e-j punktum, siger han med henvisning til, at selskabet så sent som i januar fik investorerne til at skyde 350 millioner kroner ekstra ind i selskabet med store tab til følge for aktionærerne. Investeringsøkonomen tvivler derfor på, at selskabet kan få aktionærerne til at tage skraldet igen.

Et mere realistisk scenarie er derfor, ifølge Per Hansen og Hellek Braathen, at selskabet bliver afnoteret og købt op af en anden aktør på markedet eller af en kapitalfond.

- Selskabet har før været ejet af kapitalfonde, og der er en chance for, at en af disse vil samle stykkerne op, siger Hellek Braathen.

Den fremtidige håndtering af affald i 20 sjællandske kommuner vil altså sandsynligvis skulle varetages af nogen, der rækker et sikkerhedsnet ud under RenoNorden.

- Men jeg håber, at man finder en bærende løsning. Det er også sådan, at når krisebevidstheden sætter ind, kan nogle af de løsninger, der ellers virker urealistiske, pludselig blive nemmere, fordi ingen ønsker en konkurs, siger Per Hansen.

RenoNorden ventes i juni at fremlægge en plan for, hvordan økonomien fremover skal hænge sammen i selskabet. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra selskabet.