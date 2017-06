200 portører har torsdag, fredag og mandag strejket på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. Foto: Michael Rieck Foto: Mikael Rieck

Send til din ven. X Artiklen: Sjællandsk portør-strid på vej i arbejdsretten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjællandsk portør-strid på vej i arbejdsretten

Sjælland - 12. juni 2017 kl. 10:44 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Striden mellem portørerne på de sjællandske sygehuse og Region Sjælland ser ud til at gå ind i en ny fase.

Læs også: Strejke tvinger sygehuse til at udskyde operationer

FOA og LO vil på et kommende fællesmøde bede regionen om omgående at trække de varslede fyringer tilbage. Ellers vil de to forbund indlede en arbejdsretssag imod Region Sjælland og Danske Regioner.

Det sker som konsekvens af, at regionen har prikket 20 portører og en serviceassistent på skulderen og krævet, at de uddannede sig til serviceassistenter starten af 2018. Ellers kunne regionen ikke garantere for deres fortsatte ansættelse.

Den fremgangsmåde »holder ikke«, mener FOA-formand Dennis Kristensen, der understreger, at sagen handler om mere end de 20 portører:

- Regionen har stillet i udsigt, at et større antal portører og ansatte på rengøringsoverenskomster tilsvarende skal skifte overenskomst i de kommende år på samme vilkår. Dermed bryder Region Sjælland den forpligtelse, som en overenskomst indeholder, til at være loyal overfor overenskomstens indhold og dækningsområde, siger han.

Ifølge Dennis Kristensen »misbruger« regionen sin ledelsesret ved at sætte »en pistol for panden« for de portører, som man har vurderet er bedst egnet til uddannelsen som serviceassistent samtidig med, at de pågældende vil blive afskediget, hvis de siger nej tak.

Det er endnu ikke lykkes at få en kommentar fra Region Sjælland til fagforbundenes udmelding.

relaterede artikler

Region Sjællands portører nedlægger arbejdet igen 12. juni 2017 kl. 08:30

Sjællandsk portørstrejke breder sig til Region Hovedstaden 09. juni 2017 kl. 10:45

Portør-strejke fortsætter fredag 09. juni 2017 kl. 09:20