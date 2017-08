Trods nedskrivninger og underskud på driften endte Seas-NVE og administrerende direktør Jesper Hjulmand med at lande et samlet overskud på 5,2 milliarder kroner i 2016. Et overskud, der først og fremmest skyldes, at det forbrugerejede selskab ejer omkring 10 procent af DONG, hvis aktier voksede voldsomt efter aktien blev introduceret til Børsen i foråret 2016. Foto: Bjørn Armbjørn. Foto: Thomas Krakau

Seas-NVE: Grønne investeringer er en god forretning

Sjælland - 03. august 2017 kl. 10:27 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedskrivninger på 511 millioner kroner på investeringer i havvindmølleparken Rødsand 2 sidste år. Årlige underskud, der samlet set løber op i 150 millioner kroner i elbil-ladestanderselskabet Clever, hvor Seas-NVE ejer 40 procent.

SEAS-NVE har i løbet af de seneste år brændt fingrene gevaldigt på flere store grønne investeringer.

Andre elselskaber har tabt endnu større på kommercielle investeringer. Det har vakt kritik fra Foreningen for Slutbrugere af Energi, Forbrugerrådet Tænk og flere eksperter, der i Magasinet Finans, slår til lyd for, at elselskaberne koncentrerer sig om at drive elnet og levere billigst mulige strøm til forbrugerne.

Seas-NVE's administrerende direktør, Jesper Hjulmand, afviser kritikken. Selskabet investerer faktisk kun i sit kerneområde, fastholder han i et interview med aviserne DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske:

- Man skal passe på med at kigge for snævert på det. Som energivirksomhed er vi nødt til at tænke bredere. Tænk bare på udviklingen af KTAS og andre selskaber til TDC i dag. Det er rigtigt, at vi har investeret tungt i elproduktion og infrastruktur. Men vi er ikke ude i forretningsområder, vi ikke har forstand på. Kerneforretningen udvikler sig bare, siger han til aviserne.

Nedskrivningen af Rødsand 2 blev fulgt op af en nedskrivning af Seas-NVE's elnet på 650 millioner kroner. Det var kraftigt medvirkende til, at selskabet fik et underskud på driften på 1 milliard kroner i 2016 mod et overskud på 350 millioner kroner året før.

- På Rødsand har vi siden 2013 hvert år i gennemsnit haft et overskud på 100 millioner kroner. Sidste år blæste det bare langt mindre end normalt, mens det året før og i år blæser mere. Nedskrivningen skyldes kun, at vi forventer lidt lavere indtjening fremover, siger han.

Også kritikken af selskabets investering i Clever, preller af på direktøren.

Han medgiver at investeringerne i Clever har kostet Seas-NVE penge. Men tilføjer, at tilføjer, at alle politiske målsætninger i Danmark og EU om mere el og bilfabrikanternes ønske om el i alle biler, vil det være en fejl ikke at investere i el-ladestandere.

Net-artiklen her er en forkortet version af et interview bragt i DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske 3.august.

