Se video: Sundheds-eksperter frygter boom i kræfttilfælde

Sådan lød forudsigelsen samstemmende fra næstformand i Lægeforeningen, praktiserende læge i Birkerød Michael Dupont, overlæge Susanne Axelsen fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen i et panel på Folkemødet.

- Jeg er sikker på, at vi vil se en ny top, hvis det her ikke vender, siger gynækolog Susanne Axelsen og fortsætter:

- Man skal huske, at ud over de 6000 kvinder, som årligt får keglesnit og de 375, som behandles for livmoderhalskræft, er der også 15.000 kvinder, som hvert år får konstateret celleforandringer, de skal gå til kontrol med.

- Jeg tror slet ikke, at folk er klar over, hvor svære senfølger man har, når man har overlevet livmoderhalskræft. Jeg synes, det er ærgerligt for de unge piger, som er i risiko for at få kræft, fordi deres forældre har valgt vaccinen fra. Jeg kan blive rigtigt ked af det på deres vegne. Det er ikke liv, som er særligt meget værd. Det er et hårdt liv. Hvis man overlever.