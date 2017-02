Se kortet: Ny uddannelse kommet skævt fra start

- Det har været lidt svært at løbe de her forløb i gang. Udfordringen er, at når vi kommer ud i virksomhederne, så vælger de nogle gange at ansætte borgeren i stedet for at lave et IGU-forløb. Det er ude hos virksomhederne, at der bliver truffet en beslutning om, hvorvidt man har plads til en IGU-elev. Og det er ikke sikkert, man har det. Vi kan understøtte ordningen og fortælle om den, men det er virksomhederne, der træffer beslutningen, siger Jens Højlund fra Slagelse Kommune.

- Det handler om at have en tæt dialog med virksomhederne, og så fortsætte den tætte dialog og opfølgning, når der bliver lavet en aftale om et IGU-forløb. Det er med til at skabe troværdigheden og samarbejdet og mindske risikoen for, at den enkelte borger forlader forløbet igen. Og det er enormt vigtigt at huske erhvervsforeningerne, for de er med til at fortælle succeshistorierne, og det har stor betydning, siger Lasse Bjerregaard.